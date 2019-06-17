Где будут отдыхать летом граждане нашей страны?

Лето – самая популярная у туристов пора, и на него приходится наибольшее количество отпусков. Выехать хотя бы на неделю за пределы страны — значит сменить надоевшую обстановку, набраться новых впечатлений. Но многие ли наши граждане могут позволить себе отдых за рубежом?

Директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев рассказал # о том, что по сравнению с прошлым годом он не видит повышения спроса на выездные туры.

«Цены на популярные отели в Турции, к сожалению, не очень доступны и многие из-за этой дороговизны предпочитают выбирать отдых в пределах нашей республики. Думаю, что спрос на отели внутри страны будет высоким в этом году, особенно на те, где есть возможность отдохнуть у моря или бассейна»,– поделился он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что в этом году немногие наши граждане поедут отдыхать куда-то за рубеж.

«Причем часто люди выезжают не с туристической целью, а навестить родственников в России и Грузии»,– поделился с # эксперт.

Но, так как туристом, как говорит Н.Агаев, может считаться человек, который переехал на другое место минимум на три дня, потому и они попадают в категорию туристов.

По его словам, куда больше жителей страны будут отдыхать в Азербайджане. Так, только в Набрани за лето отдыхает порядка 110 тысяч человек, сказал он.

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента профессор Бахадур Билалов придерживается иного мнения. Он уверен, что выезжающих на отдых этим летом будет больше. Причины разные – улучшение экономического положения, желание увидеть мир, навестить родных и близких.

«Часто можно услышать от граждан жалобы на жизнь, но тот или иной отдых в итоге организуют себе многие. Люди все чаще меняют туристические маршруты. Например, те, кто каждый год ездили летом в Турцию, решают выбрать Испанию или какую-то другую страну. Им хочется чего-то нового.

В Азербайджане самые популярные туристические маршруты неизменны уже много лет – это Турция и Грузия. Стоимость путешествия зависит от того, каким транспортом добираться. На автобусе, понятное дело, выйдет намного дешевле, чем на самолете. По цене отдых в Грузии часто обходится дешевле, чем на Родине. Да и в Турцию сейчас есть недельные автобусные туры по системе все включено всего за 300 долларов»

Проблема отдыха в Азербайджане, как считает Б.Билалов, в том, что нередко стоимость туристических услуг не соответствует их качеству. И, тем не менее, многие будут отдыхать летом на Родине. Не все могут уехать за границу – кто-то по причине плохого здоровья, кто-то – и-за отсутствия отпуска, кто-то – по личным причинам.

«Летом пользуется спросом отдых в Набрани, и то, что турбазы там не снижают цены, говорит о том, что они популярны. Есть дорогие места — от 80 манатов и выше, но есть и варианты для тех, у кого бюджет не так велик. По ведомственной путевке можно отдохнуть неплохо и недорого. Например, трехдневный отдых на некоторых турбазах обойдется в 100 манатов на человека. По нынешним меркам,– говорит Б.Билалов,– дешевле что-то найти просто нереально».

Как сказал # вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов, действительно все больше граждан предпочитает выезжать летом за границу.

Люди среднего достатка чаще выбирают для отдыха соседнюю Грузию, где дешевле и где можно получить больше впечатлений. Недельная поездка в эту страну на семью из 4-х человек обойдется где-то в 1000-1500 долларов, отметил он.

«А где отдыхать у нас? Да, в Азербайджане много красивых мест, но, к сожалению, условия для отдыха часто не те, которые хотелось бы видеть. Взять ту же Набрань. Многие жалуются, что там антисанитария, на берегу горы мусора и фекалии животных, грязное море. Кстати, о море. Мониторинг Министерства экологии показал, что морская вода на территории Набранского муниципалитета Хачмазского района непригодна для купания. Отпугивает и низкий уровень сервиса в сочетании с высокими ценами».

По его словам, если отдыхающему на турбазе во время приема морских ванн «приспичит», то, скорее всего, ему придется бежать в свой номер. А то и вовсе использовать для этих целей море.

Многие турбазы Набрани, как говорит эксперт, находятся не в лучшем состоянии. Инфраструктура в них сильно устарела, и чтобы вдохнуть в них жизнь, сделать их максимально современными и комфортными, понадобятся большие капиталовложения. Туда едут обычно те, кто не может позволить себе выехать за границу. Есть там, конечно, и хорошие номера со всеми удобствами, но их немного.

Что касается питания, то оно, по словам Дж.Исмаилова, однообразное, нет ассортимента, и не всегда соблюдаются санитарные требования при хранении и приготовлении пищи.

«А взять ту же Турцию, там, ешь, сколько влезет по системе all inclusive, все свежее и вкусное, так как отели дорожат своей репутацией и не хотят отрицательных отзывов от постояльцев. Персонал зон отдыха должен стараться угодить туристам, у нас же зачастую они обслуживают с видом одолжения, как-будто турист отдыхает бесплатно, а не за свои деньги. В Азербайджане пока недостаточно развита культура отдыха, и над этим необходимо работать»,–резюмировал эксперт.