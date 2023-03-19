В этом году на Новруз граждане в общей сложности будут отдыхать девять дней. Это, конечно, касается не всех, кто-то продолжит трудиться в обычном режиме. Перед остальными же встает вопрос — как провести праздники. Высокая стоимость авиабилетов делает для большей части населения недоступными путешествия за пределы страны. На машине, поезде или автобусе в соседние страны тоже не поедешь – сухопутные границы закрыты. Остается сидеть дома, что скучно, но наименее затратно. Еще один вариант – отдых в регионах, что, впрочем, тоже влетит в копеечку.

О том, куда отправятся на праздники жители страны и каких туристов ждать из-за рубежа, # поговорило с председателем правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, председателем правления Ассоциации экотуризма Азербайджана Самиром Дюбенди:

– Традиционно в период Новруз Байрамы в Азербайджане нерабочие дни, праздничные каникулы стимулируют туристические поездки и сферу услуг, в том числе и индустрию гостеприимства. Из года в год, особенно в постпандемийный период развивается внутренний туризм, мы активно приближаемся к достижениям 2018-19-х годов в въездном туризме. За последние годы Азербайджан превратился в досягаемую и популярную туристическую дестинацию для арабского мира, особенно для таких стран как ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт. Наряду с этим мы наращиваем туристический поток из Израиля, Индии, Пакистана, Узбекистана и иных стран ближнего и дальнего зарубежья. Сдерживающим же фактором для въездного туризма, как, впрочем, и выездного, остается факт закрытых сухопутных границ, а также относительная дороговизна авиаперелетов.

На фоне происходящих событий, как подчеркнул эксперт, граждане Азербайджана стали отдавать все больше предпочтение внутренним поездкам. Наряду с загородными отелями, кемпингами, туристическими центрами широкими шагами развивается сегмент частных домов, сдаваемых в краткосрочную аренду, стимулирующий развитие сельского, зеленого, гастрономического, экологического видов туристической деятельности. Такого рода альтернативные предложения по размещению и туристическая деятельность под открытым небом также переживают период развития.

«Если судить по заполняемости загородных отелей в период праздников, то очевидно, что спрос намного превышает предложения. На данный момент многие пятизвездные отели и туристические комплексы приостановили продажи на следующую неделю, которая и ожидается самой «горячей». А открытые предложения либо слишком дорогие, либо не подходят даже для обеспеченного туриста в плане конфигурации самого предложения. К примеру, в одном из высококлассных туркомплексов на данный момент остались только лишь виллы на 4-6-8 человек, что не подходит для небольшой семьи, семейных пар и прочих гостей.

В низшем сегменте средств размещения наблюдаем разные предложения, со столь же разнящимися ценами. Но и здесь ажиотаж! Причины же разные – от бронирований в последний момент, до нехватки малых отелей, гостевых домов в определенных регионах. Однако, стоит отметить, что оживают ранее не столь активные регионы, к примеру Огуз, Загаталы, Балакан, Астара, Гянджа и близрасположенные районы. Я убежден в том, что Новруз Байрамы и иные наши древние традиции, обычаи и праздники можно превратить в самые «продаваемые» туристические предложения страны. Над этим стоило бы потрудиться! Ходят разговоры, что с мая текущего года будет возобновлено сухопутное движение туристов через границы. Это может привести к туристическому буму, и к этому надо быть готовыми» – сказал он.

Дюбенди затронул еще одну важную проблему – уровень досягаемости внутренних туристических услуг, в том числе средств размещения для граждан страны. У каждого есть право на отдых, рекреацию, восстановление сил, развлечения. И это право мы должны обеспечивать. Следовательно, надо продолжать диверсификацию туристического рынка, создание альтернативных, более досягаемых туристических услуг, кредитовать развитие микро и малого бизнеса в данном сегменте, создавать малые отели, гостевые дома, пансионы, экотуристическую деятельность.

«За январь-февраль месяцы текущего года страну посетило свыше 232,5 тысяч иностранцев, что на 55% выше показателя того же периода прошлого года, но ниже на 36% от показателей идентичного периода 2019-го года. За прошлый год Азербайджан посетило 1 602 600 иностранцев, а выехало за рубеж 1 489 363 гражданина Азербайджана, что превысило показатели 2021 года на 103% и 35% соответственно. Из цифр, – отметил эксперт, – мы видим, что баланс между выездным и въездным туризмом в пределах допустимого и это очень хорошо с точки зрения экономических и социальных показателей.

Пользуясь случаем хочу поздравить всех наших читателей с наступающим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, мира, успехов в новом, наступающем периоде, приятных впечатлений от ожидаемых выходных!»