На праздник Новруз 7 дней будут нерабочими.

Как сообщает Vesti.az, согласно постановлению Кабмина, 20, 21, 22, 23 и 24 марта установлены как праздник Новруз.

Согласно Трудовому кодексу, если дни отдыха и праздничные дни, не являющиеся рабочими, совпадают, то этот день отдыха переносится на следующий за праздником рабочий день.

Так как в этом году 23 и 24 марта выпадают на субботу и воскресенье, поэтому 25 и 26 марта (понедельник и вторник) будут нерабочими днями.

Таким образом, в этом году в связи с праздником Новруз 20, 21,22,23,24, 25 и 26 марта будут нерабочими днями.