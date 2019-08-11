Гари Линекер: Когда смотрю за Месси, он дарит мне радость

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер сделал выбор между Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

«Выбираю Месси. Мне нравятся оба. Но если написать в „Твиттере“: „Это невероятно великолепный гол чудесного Криштиану Роналду“, — к обсуждению этих слов подключатся фанаты Месси. Если сказать что-то блестящее о Месси, что я и делаю постоянно, то же самое будут делать фанаты Роналду.

Можно любить обоих, восхищаться обоими, что я и делаю, но они очень разные. Роналду — атлет. Он выдавливает максимум из своей игры. Он лучший в игре головой и лучший бомбардир из всех, кого я когда-либо видел.

Но Месси тоже хорош как бомбардир, и он тоже лучший распасовщик, и лучший дриблёр из всех, кого я когда-либо видел. Когда смотрю за Роналду, восхищаюсь им. Когда смотрю за Месси, он дарит мне радость. В этом для меня разница», — цитирует Линекера Sport Bible.

| 2019-08-11T01:30:05+00:00 11 августа 2019, 07:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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