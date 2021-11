Народный артист Азербайджана EMIN (Эмин Агаларов) накануне сольного концерта в Баку и бизнес–форума «Репутация» в Москве дал эксклюзивное интервью #:

— 50 квадратов элитного жилья на берегу Каспийского моря в подарок от Эмина Агаларова: когда и где определится этот счастливчик, и кто может им стать?

— Да-да. 10 декабря мы проводим образовательный бизнес-форум «Репутация», цель которого – формирование новой бизнес-среды и уникального нетворкинга. Все те, кто приобретает билет на наше событие, автоматически становятся участником розыгрыша квартиры в моем поселке Sea Breeze.

Хочу отметить, что билеты приобрести могут даже жители Азербайджана, именно для всех, кто физически не смог бы посетить форум была запущена категория «online». Поэтому стать участником конкурса и форума может любой житель из любой точки мира. Итоги мы подведем 10 декабря, в прямом эфире со сцены объявим счастливчика. Все подробные условия акции можно прочитать на нашем сайте https://www.reputationbusinessforum.ru/

— Популярные люди, особенно блогеры, сегодня нередко разыгрывают ценные подарки в соцсетях. Вы превзошли всех — квартиру не дарил еще никто! Могли бы вы поделиться случаем из вашей жизни, когда подарком удивили вас?

— Здесь так сложно сказать, потому что каждый год дарят что-то интересное и ценное. Из самых особенных подарков – это, конечно же, подарок от Тамары Ильиничны Синявской на мое 35-летие. Она вручила мне перстень Муслима Магометовича, который ему подарил иранский шах. Он не расставался с ним. Для меня это было что-то удивительное. Сейчас он находится в нашем музее в «Крокус Сити Холле». Я посчитал, что его место должно быть там, ведь это слишком особенная вещь Муслима Магомаева.

— После двухлетнего перерыва вы возобновляете традиционные декабрьские сольники в Баку. Предстоящий концерт состоится 25 декабря в SeaBreeze Event Hall. Это прекрасный новый зал, но для некоторых зрителей были более доступны ваши концерты во Дворце Гейдара Алиева, в том числе и по ценам на билеты.

— Мы очень рады тому, что концерт в принципе состоится, учитывая всевозможные ограничения. SeaBreeze Event Hall – это наша новая площадка, еще летом мы делали там первый концерт в честь открытия. Пока в стране есть ограничения до конца года на проведение более масштабных концертов со зрителями, поэтому в этом году традиционный концерт будет именно в таком формате – это и ужин, и welcome-часть, так что, программа будет насыщенная и интересная.

— Любимых поклонниками хитов становится все больше, а значит, программу составлять все сложней. Ведь зрители до сих пор просят вас на концертах исполнить Still, Just for one night и пр. На что вы ориентируетесь, составляя новую программу?

— Мы подготовили несколько интересных новых треков в программе, сейчас работаем над аранжировками. Из последних новинок прозвучат синглы из альбома Love Is, например, «Отпусти и Лети». Эта песня заняла особое место в альбоме, ее очень полюбили многие слушатели. Мне она также очень дорога.

— Самое счастливое событие 2021 года для вас это?

— Я бы хотел ответить так, что это в целом все время, которое мне удалось провести со своей семьей. И, конечно, счастье — заниматься любимым делом здесь, в Баку. Я строю проект своей мечты в своей родной стране. Разве это не абсолютное счастье?