Успешный азербайджанский бизнесмен, певец и народный артист Эмин Агаларов (EMIN) известен множеством проектов — как творческих, так и коммерческих. Но, без преувеличения, его самый известный, амбициозный и уникальный проект – это Sea Breeze Resort & Residences.

Живописный морской курорт уже давно называют «городом в городе». И это не шутка — 140 гектаров благоустроенной земли, раскинувшейся вдоль побережья Каспийского моря, захватывающие дух панорамы, архитектурные виллы и жилые комплексы, школа, клиника, самый большой в Баку пляж и прочие объекты современной инфраструктуры давно и прочно превратили Sea Breeze в излюбленную локацию бакинцев и гостей Азербайджана. И все это – в 30 минутах от центра столицы.

На днях Агаларов открыл центр продаж Sea Breeze Sales Office (улица Узеира Гаджибекова, 51), первый в центре Баку. Подобный офис сегодня имеется в Москве, а также в Нардаране, а в ближайшее время будет открыт и в Израиле.

«Идея в том, чтобы стать еще ближе к народу. Зайти в центр и получить всю исчерпывающую информацию теперь может любой желающий, даже во время обеденного перерыва и по выходным дням», — рассказывает # директор по продажам и инвестициям Sea Breeze Аяз Тагиев.

Благодаря интерактивному оснащению посетители бакинского центра смогут совершить виртуальную прогулку по Sea Breeze Resort, осмотреть интересующий участок или объект, а также пройтись по комнатам и виллам в ультрасовременных VR очках и в них же насладиться неповторимыми видами элитного поселка с высоты птичьего полета.

Рассмотреть Sea Breeze Resort в деталях?! У посетителей центра будет и такая возможность, с помощью уникального макета, частично демонстрирующего масштаб и грандиозность проекта. Столько уже сделано, и сколько всего еще будет сделано…

«На ближайшие 10 лет – я занят», — улыбаясь, общается Эмин с журналистами.

Планы – действительное грандиозные. Чего стоит только одна задача Агаларова посадить 5 миллионов растений и деревьев в течение последующих 5 лет!

Сегодня в процессе строительства на территории Sea Breeze находится 15 проектов, занимающих площадь около 140 га. В ближайшем будущем в поселке появятся детский сад, Арт центр, Яхт клуб, кинотеатр и торговый центр Sea Breeze Mall.

Отвечая на вопрос # о самой большой мечте, связанной с Sea Breeze, Эмин не раздумывая отвечает:

«Поскольку город спроектирован на 100 000 жителей, моя самая большая мечта — успеть это увидеть».

Резиденты и гости Sea Breeze доверяют хозяину курортного поселка, любят его, а он со всеми общается на равных. Любой гость или житель может высказать свои пожелания, мнения и даже дать совет. Встретить Эмина в Sea Breeze можно где угодно – в ресторанах, на пляже, и даже… на детской площадке, где он охотно проводит время с младшей дочкой.

«Город не сможет процветать, если жителям там будет некомфортно», — подчеркивает Агаларов. Одна из концепций Sea Breeze Resort олицетворяет мечту миллионов людей на планете видеть море из окна своего дома.

Как признался в интервью Эмин, он – не исключение:

«Так получилось, что море я видел из нардаранского окна с детства. Такой вид из окна дома имеет для меня большое значение. Поэтому весь Sea Breeze концептуально построен вокруг того, чтобы каждый житель вне зависимости от приобретенной им недвижимости мог видеть море».

Рассказал Эмин Агаларов и о том, что он с легкостью делает скидку не только близким друзьям и коллегам по сцене, но и обычным людям. Поделился, что жилье в Sea Breeze уже приобрели Бахти, Jony, Гусейн Гасанов, и выразил надежду на то, что после того, как состоится очередной фестиваль «ЖАРА» и в Баку приедут артисты со всего мира, они также захотят иметь недвижимость в элитном поселке.

На вопрос о том, будут ли в Sea Breeze построены жилые комплексы по ценам, доступным широким слоям населения, бизнесмен ответил, что такие квартиры имеются уже сегодня, упомянув также о выгодных условиях ипотечного кредита.

Бакинцы любят Sea Breeze за особую атмосферу, дух свободы и чувство защищенности. Поселок круглосуточно охраняется, а фирменные машины cотрудников локальной службы безопасности с логотипом SBPD (Sea Brezze Police Department) стали своего рода визитной карточкой курорта.

Летом Sea Breeze Resort превращается в культурный и музыкальный центр Баку – здесь зародился и ежегодно проходит крупнейший на всем Южном Кавказе фестиваль под открытым небом «ЖАРА», собирающий звезд первой величины из России, Азербайджана и других стран.

Также на территории побережья расположился единственный в своем роде в Азербайджане белоснежный крытый шатер Event Hall – роскошный и огромный зал в двух шагах от моря позволяет проводить здесь торжественные мероприятия, свадьбы, концерты и конференции.

Бесспорно, в Sea Breeze можно и нужно ехать за мечтой. Возможно, именно здесь гармония обретает самое реалистичное воплощение, а время течет в замедленном ритме от заката до рассвета.