Ведущий футбольной программы Би-би-си Match оf The Day, знаменитый в прошлом футболист, игрок сборной Англии Гари Линекер вернётся в эфир, от которого был отстранён руководством из-за своих твитов на политические темы.

О том, что руководство британской вещательной корпорации достигло договорённости с Линекером, сообщил генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви. «Гари – важная часть Би-би-си, и я знаю, как много значит Би-би-си для Гари. С нетерпением жду его появления в наших программах в предстоящие выходные», – заявил он. Дэйви также принёс извинения за перебои в вещании и заявил, что Би-би-си пересмотрит свою политику относительно комментариев сотрудников и фрилансеров (таких как Линекер) в соцсетях.

Скандал произошёл после того, как Линекер в твиттере подверг резкой критике решение министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман запретить людям, нелегально прибывающим в Великобританию, когда-либо просить убежище. Телеведущий назвал инициативу невероятно жестокой, мало чем отличающейся от политики Германии в 1930-е годы.

Линекер ведёт Match of the Day с 1999 года. Телеканал заявил, что ведущий будет отстранён от эфира до тех пор, пока не появится согласованная позиция относительно использования им соцсетей. В Би-би-си отметили, что у Линекера может быть своя точка зрения по важным для него политическим вопросам, однако ведущего ранее предупреждали о необходимости дистанцироваться от политических споров.

После отстранения Линекера многие другие спортивные комментаторы Би-би-си отказались выходить в эфир в знак солидарности с ним. В результате Match оf The Day вышла в минувшие выходные без ведущих и какого-либо комментария, только с шумом со стадионов. (svoboda.org)