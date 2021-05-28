Правительство Армении на заседании 27 мая приняло решение предоставить в безвозмездное пользование земельные участки в Капане, Мегри и Техе Сюникской области республики Пограничному управлению ФСБ России.

Земельные участки местные общины отдали в дар армянскому правительству, а то в свою очередь — Пограничному управлению ФСБ РФ.

Сообщается, что решение принято в связи с необходимостью укрепления защиты юго-восточных границ Армении. Вопрос передачи земельных участков на сегодняшнем заседании кабмина не обсуждался, и был принят в ускоренном режиме.

Напомним, некоторое время назад российские пограничники уже развернули дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана. В Сюнике были созданы два опорных пункта 102-й российской военной базы, которая дислоцируется в армянском Гюмри.

А теперь, получается, российским военным выделяются дополнительные участки именно близ тех земель, где в советское время проходил Мегринский коридор, состоящий из автотрассы и железнодорожного пути.

И как раз согласно условиям Трехстороннего заявления от 9-10 ноября (ТСЗ), эти коммуникации должны быть восстановлены, а обеспечение их безопасности возлагается на российских пограничников. Поневоле приходишь к выводу, что власти Армении наконец согласились на открытие Зангезурского коридора, и уже предпринимают первые практические шаги в этом направлении.

Интересно, возможны ли тут еще какие-то версии? На эти вопросы # отвечают известные политэксперты.

Иса Гамбар, политик, руководитель Центра Национальной Стратегической Мысли (ЦНСМ):

— При нынешних довольно сложных и противоречивых отношениях между Азербайджаном и Арменией на границе, сегодняшнее решение армянского правительства естественно стоит детального рассмотрения. С одной стороны, нет сомнений, что это связано именно с открытием коммуникаций через Зангезурский коридор. И в самом решении армянского правительства упоминается Трехстороннее заявление от 10 ноября прошлого года, то есть, таким образом, то, что оно ведет к подготовке воссоздания коммуникаций через южную часть границы — это, несомненно, однозначно, что в принципе можно оценить положительно.

Но с другой стороны, речь идет об усилении российского присутствия на Южном Кавказе. Сразу же после окончания 44-дневной войны наш центр выступил с заявлением, в котором было сказано о предпочтительности ведения прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией. То есть, мы предложили решать все послевоенные проблемы на двусторонней основе, без посредников. Но, к сожалению, реальность сложилась совершенно иначе, и уже 6 месяцев мы наблюдаем процесс усиления влияния России на Южном Кавказе. И на территории Азербайджана, и, естественно, в Армении.

Тот факт, что Армения сегодня отдала не только свои южные границы с Ираном и Турцией, но и восточные границы с Азербайджаном под контроль России, говорит о том, что эта страна полностью подпадает под зависимость Москвы. И с другой стороны, Кремль превращается в основного посредника между Азербайджаном и Арменией во всех вопросах – и в карабахском, и в пограничных. Это, я думаю, весьма негативный процесс, и это еще создаст очень много проблем как Азербайджану, так и Армении.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента:

— Армянам деваться некуда. Есть Трехстороннее заявление, в соответствии с которым эти коммуникации должны быть открыты, а безопасность их обеспечена ФСБ РФ. Пограничники России входят в ФСБ.

Нужно учесть тот факт, что сеть железнодорожных путей Армении передана в управление Российским Железным Дорогам, и разрушенные участки как через Мегри, так и по линии Газах-Иджеван будет восстанавливать именно РЖД.

Армяне противятся тому, чтобы путям через Сюник (Зангезур) был дан статус коридора, аналогичного Лачинскому (проход без таможенного и паспортного контроля для транзитных пассажиров и автомобилистов). Но при желании и этот вопрос может найти взаимоприемлемое решение. Автомобильный проход через Зангезур должны открыть до конца этого года, а железнодорожный переход до конца следующего года. Даст Бог, так и будет.