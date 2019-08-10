Франция созывает заседание Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН по запросу Франции в может в ближайшие часы собраться на экстренную встречу для обсуждения эскалации в Ливии после гибели там двух сотрудников ООН при взрыве заминированного автомобиля. Об этом сообщил в субботу ТАСС дипломатический источник в организации.

«Франция запросила проведение экстренной встречи в 04:00 (00:00 по бакинскому), с докладом о ситуации в стране может выступить помощник генерального секретаря по Африке Бинту Кейта», — отметил собеседник агентства.

Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва, прогремевшего в ливийском городе Бенгази.

| 2019-08-10T22:42:06+00:00 10 августа 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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