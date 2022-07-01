Украина обратилась к польскому председательству в ОБСЕ с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины.

Об этом заявил «Укринформу» Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

«В связи с очередной ракетной атакой РФ на гражданские объекты в Одесской области, Постпредство Украины обратилось к польскому председательству с инициативой о созыве специального заседания Постоянного совета ОБСЕ для обсуждения ракетных атак против Украины», — заявил Цимбалюк.

Он отметил, что эта атака «происходит по аналогичной схеме, которую мы наблюдали во время нападения на торговый центр в Кременчуге, где были убиты 25 человек и более 50 ранены». «Нацеливаясь на гражданские объекты, Россия не только грубо нарушает международное гуманитарное право, но и имеет целью, прежде всего, терроризировать население. Важно, чтобы Постсовет сосредоточился именно на этой ракетной проблеме», — подчеркнул Цимбалюк.

Напомним, что ночью 1 июля, российские войска нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха.

Ранее была подтверждена гибель 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что никаких военных объектов на данной территории нет.

Позже стало известно, что база отдыха в Сергеевке Одесской области, которая в ночь на 1 июля пострадала от удара российских ракет, принадлежит правительству Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, которые имеют тяжелые заболевания.