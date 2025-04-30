Индийский премьер Нарендра Моди в среду проведет заседание комитета кабинета министров по политическим вопросам, в который входит, в частности, глава Минобороны, сообщает издание The Economic Times.

Газета отмечает, что этот комитет играет решающую роль в экономических и политических стратегиях Индии, а его созыв «подчеркивает серьезность ситуации».

Министры проведут совещание на фоне того, как в ночь на среду министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает «заслуживающими доверия разведданными», указывающими на то, что Индия намерена нанести удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.

Тарар обвинил Дели в «безосновательных и выдуманных обвинениях» в том, что Пакистан имеет отношение к терактам в Пахалгаме.

Ранее Моди распорядился наделить вооруженные силы страны «полной свободой для принятия решений о форме, целях и сроках» ответа Индии на террористическую атаку.