ФИФА призвала пожизненно отстранять болельщиков за расизм после инцидента в Болгарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии (0:6), в частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.
После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявления расизма.