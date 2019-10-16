ФИФА призвала пожизненно отстранять болельщиков за расизм после инцидента в Болгарии

«Мы очень часто говорим, что в футболе не должно быть расизма, но тем не менее все еще сталкиваемся с трудностями в решении этой проблемы в нашем виде спорта, равно как и в обществе, — заявил Инфантино. — Нам понадобится поддержка со стороны государственных органов, чтобы помочь выявить и наказать виновных, также необходимо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы это искоренить. После введения УЕФА трехэтапной процедуры борьбы с расизмом на матчах в 2009 году мы сделали правила еще более жесткими, но не могли себе представить, что вскоре после этого нам снова придется думать о том, как бороться с этой болезнью, ситуация с которой, кажется, только ухудшается в некоторых регионах».

«Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе, — добавил Инфантино. — Я предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне».

В связи с инцидентом в Болгарии ФИФА ожидает решения контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА, которая ранее во вторник возбудила дело в отношении Болгарского футбольного союза в связи с проявлениями расизма на матче между болгарами и англичанами. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.(ТАСС)