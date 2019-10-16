ФИФА призвала пожизненно отстранять болельщиков за расизм после инцидента в Болгарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии (0:6), в частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.
После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявления расизма.
| 2019-10-16T01:26:11+00:00 16 октября 2019, 05:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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