Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к лицам, ответственным за инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, необходимо применить санкции, и призвала к немедленному освобождению журналиста Романа Протасевича, сообщает РИА Новости.

«Возмутительное и незаконное поведение режима в Беларуси будет иметь последствия. К лицам, ответственным за угон самолета Ryanair, должны быть применены санкции. Журналист Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден», — написала фон дер Ляйен в Twitter

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Правозащитники Беларуси сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.