АФФА пожизненно дисквалифицировала тренера

Сегодня состоялось внеочередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает azerisport.com, по его итогам было принято решение пожизненно запретить бывшему профессиональному футболисту и тренеру Ясину Аббасову заниматься какой-либо деятельностью, связанной с футболом. Это решение было принято после того, как в результате расследования, проведенного действующей при АФФА специальной комиссией и экспертами по договорным матчам, которое подтвердило участие Аббасова в «договорняках».

Учитывая, что в настоящее время правоохранительными органами продолжается расследование по договорным матчам, КДК может принять очередные решения. Лицо, в отношении которого принята санкция, имеет права обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.