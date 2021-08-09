Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет участвовать в октябрьских выборах главы государства от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП). Об этом было объявлено на собрании политического совета партии в субботу, сообщает Газета.uz. Кандидатура должна быть одобрена съездом партии позже в этом месяце.

Напомним, на выборах 2016 года Шавкат Мирзиёев также выдвигался УзЛиДеП. На нынешнем собрании политсовета партии он не присутствовал.

Как сообщает пресс-служба УзЛиДеП, на собрании отмечалось, что выборы этого года, как ожидается, пройдут в условиях «обновлённого национального избирательного законодательства, в соответствии с общепризнанными международными стандартами, на основе демократических принципов, открыто и гласно».

«Члены политического совета УзЛиДеП единогласно проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева — человека, способного сподвигнуть наш народ на новые достижения, посвятившего всю свою жизнь и трудовую деятельность развитию нашего Узбекистана, пользующегося очень большим уважением и авторитетом среди наших соотечественников», — говорится в сообщении.

Помимо него выдвинуто еще 4 кандидата, но всем понятно, что это так, для проформы. Например, предшественник нынешнего президента Ислам Каримов правил безостановочно аж с самого распада СССР, неоднократно нарушив законодательную норму о том, что «одно и то же лицо не может быть президентом Узбекистана более двух сроков подряд».

Скоро уже 5 лет, как Мирзиёев стал президентом Узбекистана. Поначалу ему был придуман образ какого-то решительного реформатора, который быстренько всё наладит, разберется с горой проблем, с нерадивостью чиновников, с коррупцией, с беспределом в судебных и правоохранительных органах, с проблемой политзаключенных, с полным отсутствием свободы слова и т. д. И некоторое время он как-то пытался соответствовать этому созданному имиджу. Но не очень долго. И сейчас самое время узнать у узбекских наблюдателей, кем стал этот человек для страны, с чем он идет на второй срок? Оправдались ли какие-то позитивные ожидания, или всё осталось как при Каримове?

Алексей Волосевич, известный ташкентский журналист, редактор независимого интернет-издания AsiaTerra:

— При том, что сама политическая система в Узбекистане осталась прежней, по сути монархической (президент назначает всех — от прокуроров до судей, и, вы будете смеяться, имеет возможность снимать даже адвокатов), Шавкат Мирзиёев по своей сущности совершенно другой человек, нежели Каримов. Если первый президент Узбекистана был повернут на некоем «имперском величии древней страны», а также на том, чтобы загнать куда подальше исламских радикалов, то второй намного проще: ему нужны только деньги. И всё. Коррупция при нем не уменьшилась, а выросла, наверное, в десятки раз. А поскольку народу все это страшно не нравится, Мирзиёев стал делать ставку на тех многочисленных «обездоленных», которые при Каримове сидели тише воды, ниже травы — на националистов и исламистов, постепенно отменяя введенные против них каримовские «зажимы», отчего они, разумеется, в восторге и дружно его поддерживают.

Вся суть его деятельности сводится к тому, чтобы «делать деньги» на монополии в торговле (фирмы и торговые центры, которые он неофициально контролирует — крупнейшие монополисты, и все законы в стране так подстраиваются, чтобы они оставались таковыми на протяжении десятилетий) и на застройке. Последнее — это как стихийное бедствие, например, наводнение или цунами. Схема крайне проста. Мирзиёев набирает без остановки за границей кредиты, а также выводит деньги из национального Фонда реконструкции и развития якобы «на реформы». Но все они превращаются в «элитные» жилые комплексы, которые возводятся и втыкаются в каждый клочок земли, а всю эту землю связанным с президентом застройщикам бесплатно предоставляют назначаемые Мирзиёевым хокимы — главы городских, областных и районных администраций. В результате застраивается всё — парки, стадионы, пустыри, спортивные и детские площадки. Жилье пока не продается — дома стоят пустыми, но кредиты набираются долгосрочные, на 15-20 лет, так что пока идет этап захвата земли, а за пару десятилетий новый хозяин Узбекистана и его друзья-родственники надеются всё это продать и вернуть долги. Если на момент смерти Каримова внешний долг Узбекистана составлял 9 миллиардов долларов, то сейчас близится к 40. Так что можно представить интенсивность обогащения этого неумного и недалекого человека, который не может более-менее вразумительно произнести ни одну речь, и который за все время своего срока не провел ни одной пресс-конференции с участием независимых журналистов, и не дал ни одного интервью.

Саид Янышев, журналист, блогер (Ташкент):

— На мой взгляд, в целом в стране мало что изменилось. Ну, разве что слегка появилось больше свободы слова: народ перестал бояться писать то, что думает, в соцсетях. А так, оттепель первого года правления, когда начали открывать закопанные при Каримове дороги, начала и весьма успешно работать виртуальная народная приемная, — все это очень скоро сменилось прежним «бла-бла-бла». И сегодня ташкентская интеллигенция видит, что ее надежды не оправдались, что всё по-прежнему – сейчас, и в обозримом будущем. Ждать чего-либо реально положительного – смысла нет никакого. Тем более, что и власть не сменится. Как сказал ташкентский философ Ислам Капарзо, уже всем и так понятно, что Мирзиёев, как и Каримов, будет править пожизненно.