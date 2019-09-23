Фархад Халилов: Хотелось бы, чтобы в Баку были только хорошие памятники

Народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов высказался по поводу памятника Зейналабдину Тагиеву, который украсит Баку в ближайшем будущем.

В интервью # глава Союза художников назвал работу Ханлара Ахмедова самой подходящей из всех представленных на конкурсе:

«Было много разных интересных работ, но я голосовал за Х.Ахмедова. На фоне других работ его выигрывала по всем нюансам. Во – первых, он сделал скульптуру очень похожей на Зейналабдина Тагиева. Во-вторых, он выполнил работу с соблюдением всех пропорций. Победил абсолютно заслуженно. Все члены жюри, не договариваясь, не обсуждая, остановились на этой работе», — заявил он.

Ф.Халилов также отметил, что многие конкурсанты представили свои работы с конями, фаэтонами, что, на его взгляд, не соответствовало ни идее, ни концепции проекта:

«Кони, фаэтон, это все прекрасно. Но где Зейналабдин Тагиев? Его не видно на этом фоне вообще! Мы же не коням памятник ставим», — возразил глава союза.

Фархад Халилов также назвал очень удачным место, где воздвигнут памятник.

«И место хорошее, и памятник будет хороший. И вообще, хотелось бы, чтобы в Баку были только хорошие памятники», — заявил народный художник.

Напомним, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен на улице Независимости, неподалеку от станции метро «Ичеришехер».

По его словам, памятник будет изготовлен из бронзы, а его постамент — из красного и черного гранита. Высота памятника составит 3-3,5 метра, постамента – 1-1,5 метра.

И самое главное — памятник будет установлен в Баку по инициативе известного квнщика, издателя и общественного деятеля Бахрама Багирзаде, который озвучил свое предложение на встрече президента Ильхама Алиева с творческой интеллигенцией.