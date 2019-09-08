«Кремль сознательно ставит Украину перед выбором»

Интервью «Зеркало» с украинским политологом Евгением Магдой

— Начнем с главной субботней новости — 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди вернувшихся в Украину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Как Вы считаете, почему такого рода масштабного обмена не было в период, когда президентом Украины был Петр Порошенко?

— Ответ очевиден – Путин не хотел повышать популярность Порошенко таким обменом. К тому же, стоит напомнить, что последний масштабный обмен пленными между Украиной и «народными республиками Донбасс» прошел в декабре 2017 года, и его участниками также стали десятки пленных и заложников. Для меня интереснее другое: что пообещал Зеленский, раз Путин отказался от такого эффективного механизма давления на украинское общество как заложники. Если это произошло, то есть повод задуматься, что же хозяин Кремля получил взамен?

— В этой связи напомню, что бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный считал все шаги Кремля по обмену заранее спланированными, начиная с убийства на Донбассе 6 августа четырех украинских воинов. Согласны ли Вы с этим и если да, то почему украинская сторона согласилась на такой сценарий?

— Отмечу интересный факт: обмен случился в течение месяца после телефонного разговора президентов Украины и России, и в этот период уместилось немало проявлений эмоционального управления украинским руководством со стороны Кремля. К сожалению, Владимир Зеленский выглядит заложником своих обещаний добиться прекращения войны на Донбассе в ближайшее время.

— А как Вы прокомментируете то, что в числе тех, кого Украина выдала РФ в обмен на освобожденных пленников, был и бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимира Цемаха, которого считают свидетелем крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года?

— В этом случае ситуация любопытная, поскольку Цемаха вывезли с оккупированной территории украинские военные и сотрудники спецслужб, и Россия оперативно включила его в списки для обмена. Он, безусловно, не единственный гражданин Украины, оказавшийся в списке на обмен, но повышенный интерес к нему выглядит показательным. Как мы хорошо знаем, Кремль благотворительностью не занимается. Дал ли он показания, какие именно – доподлинно известно только следствию.

— Кстати, не выдавать Цемаха РФ просили у Украины представители Нидерландов. Как теперь президент Зеленский будет объяснять свой шаг и есть ли вероятность того, что обвинения против РФ по делу о сбитом MH17 теперь будут лишенными доказательств?

— Думаю, будет говорить о том, что Цемаха допросили. Не думаю, что доказательная база по делу о сбитом МН17 разрушится, ведь Россия так и не смогла доказать за 5 лет свою непричастность к этому преступлению. Но в общественном сознании создается стереотип, что Зеленскому важнее выполнить договоренности с Путиным, чем помогать Западу.

— На территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 пленных украинцев. Об этом 7 сентября в Борисполе сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Какова будет их судьба?

— Боюсь, что им придется несладко. Также нельзя забывать о нескольких десятках пленных, которых удерживают боевики «народных республик Донбасса», некоторые из них находятся в плену целых 5 лет. Полагаю, что Россия, если и будет их обменивать, то уже на экономические и политические уступки со стороны Украины, например, возобновление подачи днепровской воды в Крым или возвращение Украины к покупке российского газа.

— Как Вы считаете, произойдет ли в период президентства Зеленского выгодный России вариант мира в Донбассе, подразумевающий, в том числе и снятие Киевом с повестки дня вопроса возвращения аннексированного РФ Крыма?

— Угроза подобного развития событий, к сожалению, реальна, поскольку Зеленский увлечен миротворческой риторикой и игнорирует угрозы со стороны России. Кремль же сознательно ставит Украину перед выбором: либо отказаться от своих интересов, либо столкнуться с угрозой общественного взрыва изнутри. И эта линия Путина все более очевидна.