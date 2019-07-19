Этой ночью на дорогах Баку вступает в силу запрет на движение по желтым полосам

В связи с проведением в Баку Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019» с этой ночи на некоторых улицах и проспектах столицы вступает в силу запрет на движение по желтым полосам.

Как сообщил начальник отделения Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, запрет действителен с 00:00 ночи 20 июля по 24:00 28 июля.

Он отметил, что в этот период движение по жёлтым полосам будет разрешено только специальным транспортным средствам.

В.Асадов призвал водителей не двигаться по жёлтым полосам на период введенного запрета: «Во избежание плотности потока и возникновения пробок в Баку мы просим водителей воспользоваться общественным транспортом».

По словам В.Асадова, в период проведения фестиваля дорожная полиция будет работать в усиленном режиме, повысится контроль в местах проведения соревнований.

Напомним, что нанесенные на улицах и проспектах столицы — Зии Буньядова, Гара Гараева, Нефтчиляр, Ататюрка, Х.Алескерова, Азадлыг, З.Алиевой, Тбилисском, Московском, У.Гаджибекова, Р.Исмалова и др. автополосы желтого цвета со специальными указателями контролируются камерами видеонаблюдения.