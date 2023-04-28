Мораторий на вылов рыбы во всех водоемах на территории страны вступает в силу с 1 мая 2023 года в связи с периодом нереста рыбы и продлится до 1 сентября.

Официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Бабаева сообщила, что в целях пресечения незаконного вылова, сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД, Государственной службы экологической безопасности и охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов проводят регулярные контрольные мероприятия в водоемах страны, в отношении тех, кто занимается незаконной рыбной ловлей, принимаются соответствующие меры.

А.Бабаева призвала всех физических и юридических лиц, занимающихся рыбной ловлей, соблюдать правила,не ловить рыбу запрещенным снаряжением в запрещенное время.