С завтрашнего дня в силу вступает в силу постановление Кабмина Азербайджана «О размере платы за парковку транспортных средств».

Как сообщает АПА, согласно решению, которое вступает в силу завтрашнего дня, за паркование транспортных средств до 15 минут в местах платной парковки оплата требоваться не будет.

В случае, если транспортное средство припарковано больше 15 минут, то оплата будет взиматься в полном размере.

За паркование транспортных средств с 22:00 до 07:00 и в выходные дни оплата требоваться не будет.

При этом лица, которым выданы индивидуальные парковочные талоны, будут парковать свои транспортные средства бесплатно только на специально отведенных для этого парковочных местах, указанных в талоне.

Согласно решению, размер платы за стоянку транспортных средств определяется по зонам в Баку, Сумгайыте и Гяндже.

Для Баку определены 4 парковочные зоны, и плата взимается в соответствии с каждой зоной. Стоимость парковки — от 30 гяпиков и до 1 маната за час.

Решение распространяется на парковочные места государственных автомагистралей.

Постановление Кабинета министров «О размере платы за парковку транспортных средств» будет действовать только на государственных парковках.

В целях обеспечения прозрачности финансового оборота и удобства пользования парковкой автомобилей платежи предусматриваются только в безналичном порядке.