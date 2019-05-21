Есть ли толк от страхования автомобиля?

В нашей стране уже давно действует обязательное страхование автомобилей, но до сих пор в обществе идут споры о том, есть ли реальная польза от такой страховки, или выплат от страховой компании в случае чего не дождешься.

Как рассказал «Зеркало» председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, в стране по-прежнему немало водителей, которые не хотят страховать свое транспортное средство. По его словам, обязательное страхование необходимо, ведь если водитель нанес ущерб третьим людям, то в этом случае оплачивать его он будет не из своего кармана. Этим займется страховая компания. Если ущерб больше определенной суммы, то оставшуюся часть расходов придется покрывать самому, а в случае отказа потерпевший может обратиться в суд. Эксперт отметил, что во многих странах страховка стоит гораздо больше, чем у нас, и, в общем-то, и в Азербайджане можно было бы поднять страховую планку с учетом девальвационных процессов.

«Но не все так однозначно, так как страховые компании скрывают свои доходы, нет прозрачности их деятельности. Аварий совершается куда меньше, чем платится страховых взносов. Думаю, что есть смысл ограничить их в прибыли, например, определить сумму в 10-15% за услуги. Но для них деньги за страхование — оборотные средства, за счет которых они получают неплохой доход. Вообще, должна быть создана электронная база, в которой указывалось бы сколько стоит тот или иной ремонт, та или иная запчасть, и на основании этой базы страховые компании выплачивали бы необходимую сумму сразу, а не тянули бы время, как это нередко происходит сейчас», – подчеркнул Н.Агаев.

В свою очередь, председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов также отметил «Зеркало», что неизвестно точно, какую прибыль имеют страховые компании, так как это скрывается. Но он отметил, что страховать машину просто необходимо, во-первых потому что это положено делать по закону, а в противном случае нарушителя ждет штраф. По его словам, еще до прошлого года многие ездили без страховки, но куда выгоднее один раз в год заплатить 50 манатов, чем каждый раз платить штраф. Сейчас в базе данных есть все сведения, и о прохождении техосмотра и о страховке, и это можно выявить, когда машина попадает на камеру. Во-вторых, как говорит наш собеседник, мы живем в нестабильном мире, и может быть завтра человек, потеряв работу, не сможет возместить убытки, нанесенные кому-то в ДТП.

Он отметил, однако, что в законе есть пробелы. И это касается не только ОСАГО, но и КАСКО.

«Так сейчас страховая компания обязана выплачивать страховку только после заключения из ГАИ о том, кто виноват в совершенной аварии и при той и при другой форме страхования. Это заключение официально должно быть получено максимум через 10 дней, но бывают случаи, когда все затягивается на месяцы. Если в случае с ОСАГО ожидание страховой компании еще понятно, то в случае с КАСКО они должны выплачивать страховку незамедлительно, а потом если выяснится, что виновата была другая сторона, они могут взыскать с нее деньги через суд», – сказал Ф.Мамедов.

Он рассказал, что одна его знакомая ждала заключения ГАИ целых пять месяцев, и машина все это время стояла в профилактории. Ожидание чревато большими издержками для человека, а что если машина была для него средством заработка?

Впрочем, как говорит Ф.Мамедов, этот вопрос вроде бы решили, так как теперь заключение ГАИ будут посылать в страховую компанию в электронном виде.

Эксперт подчеркнул, что проблема в том, что страховые компании в нашей стране весьма пассивны и у них нет рычагов давления. Он отметил, что если происходит авария, то приехавший представитель страховой компании не имеет права во что-то вмешиваться, он может только наблюдать и фотографировать.

«А ведь хороший эмиссар знает алгоритм действий и должен активно участвовать в процессе. Сейчас же все отдано в руки ГАИ. Как действуют последние? Да очень просто, приехали, забрали у участников ДТП документы и уехали. Зачем забирать документы? Нужно взять объяснительную, составить схему аварии, опросить свидетелей, но со стороны дорожной полиции нет персональной ответственности за свои действия, отсюда и такое отношение. Зачастую происходит необъективный разбор случившегося. А как это бывает в развитых странах, например, в Японии? Там такие дела до суда вообще не доходят. На место происшествия приезжают эмиссары страховых компаний и договариваются между собой. А все потому, что у них есть соответствующая высокая квалификация и необходимые полномочия. В 98% случаев сразу понятно, что виноват, и только порядка 2% спорные», – говорит Ф.Мамедов.

Эксперт в области транспорта Азер Аллахверанов заявил о том, что в нашей стране отношение к страхованию автомобилей до сих пор неоднозначное. Он отметил, что многие из тех, кто хотят застраховаться онлайн, жалуются, что сделать это трудно, то система зависает, то выдается неверная информация.

Потому большая часть граждан предпочитает физически обращаться в страховые компании. Эксперт заявил, что не советует прибегать к помощи третьих лиц в оформлении страховки, потому что они просто посредники.

Он отметил, что страховые компании разные и качество предоставляемых ими услуг также разнится.

«Нельзя сказать, что все они предоставляют услуги на низком уровне, но бюрократические моменты имеют место быть, когда речь об ОСАГО. КАСКО помогает избежать волокиты, в этом случае все процедуры представители страховой компании берут на себя. Однако,–говорит эксперт– и цены тут разные. Если ОСАГО стоит 50-180 манатов, то КАСКО – от 1000 манатов»