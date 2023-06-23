Фонд страхования от безработицы получит еще 5 млн манатов на страховые выплаты. Структура с солидным бюджетом, превышающим две сотни миллионов манатов в год, тратит львиную долю своих поступлений не на страховые выплаты безработным, а прочие статьи расходов….

На днях претерпели изменения параметры бюджетов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) и Фонда страхования от безработицы. Доходы и расходы ГФСЗ в нынешнем году выросли еще на 4 млн манатов (0,5%) — до 6 млрд 267,97 млн манатов. Одновременно доходы и расходы бездефицитного Фонда страхования от безработицы увеличились на 5 млн манатов (2,3%) — до 217 млн 668 тыс. 344,5 манатов.

Примечательно, что в структуре бюджета этого фонда лишь небольшая часть средств, а именно, 13,5 млн манатов отводятся на страховые выплаты безработным. И это вкупе c недавним повышением на 2,5 млн. манатов. Остальные деньги, вместе с надбавками, пойдут на финансирование прочих статей. Например, «расходы на профессиональное обучение и организацию дополнительного образования» — их сократили недавним решением с 22 млн манатов до 20 млн, но все равно выходит солидная сумма. По утвержденному в начале года бюджету этой структуры основные расходы фонда 87,5 млн манатов (41%) приходятся на «организацию мероприятий по самозанятости».

Словом, выплаты безработным – мизер во всей этой истории. Для наглядности, 44,7 млн манатов пойдут на содержание аппарата Государственного агентства занятости и его местных органов, Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, 35 млн манатов — софинансирование деятельности Агентства «DOST» по организации услуг в социальной сфере. Совокупные расходы на занятость населения до недавнего повышения должны были уложиться в 133 млн манатов.

Кстати, о безработных, чья финансовая поддержка поручена фонду с говорящим названием. Интересно, что за последние три года Госагентство занятости не публиковало данных про их количество, и только на днях Государственный комитет статистики предоставил, наконец, такую информацию. При этом лишь незначительная их часть получают из Фонда по безработице соответствующее пособие. По данным Госкомстата, на 1 июня этого года в местных учреждениях госагентства зарегистрировано 250,1 тыс. безработных: из них 49,1 тыс. человек проживают в Баку.

Из Фонда по безработице пособия получают 2 459 человек, в том числе по городу Баку – 1 408 человек. Среднемесячный размер пособия по безработице составляет 402,6 маната или $236,8, в два раза меньше уровня среднемесячной заработной платы по стране. Экономисты уточняют, что содержание органов исполнительной власти на деньги, собранные в фонде безработицы противоречит сути деятельности этой структуры. И если для решения проблемы занятости нужно создавать новые рабочие места, они должны финансироваться из государственных инвестиций.

Однако в нашей практике Фонд страхования от безработицы почему-то финансирует все что угодно, а выплаты безработным – самая мизерная статья его расходов. Но эта проблема у нас почему-то не решается, а глава Минтруда Сахиль Бабаев выступил недавно с заявлением, что отчисления по страхованию от безработицы у нас небольшие — 0,5% этой суммы выплачивается работником и 0,5% работодателем. Сейчас это ведомство предлагает увеличить отчисления…