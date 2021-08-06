Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) сообщил о сократившихся двукратно активах. Такая разница обусловлена ликвидацией черытех обанкротившихся банков и выплатой компенсаций, — объяснил в беседе с # банковский эксперт Акрам Гасанов.

По данным структуры, на 1 января этого года ее активы составили 499,46 млн манатов — это на 51,15%, или примерно в 2,05 раза меньше, чем на январь прошлого года. В структуре активов фонда наличные денежные средства и их эквиваленты составили 1,34 млн манатов и это в 140 раз меньше, чем годом ранее. В минувшем году общая стоимость государственных векселей фонда снизилась на 41,2% — до 464,637 млн манатов.

За отчетный период ADIF увеличил свои обязательства в 19,2 раза — до 427,777 млн манатов. На конец прошлого года балансовый капитал фонда составил 71,683 млн манатов — это почти в 14 раз меньше, чем на конец предыдущего года.

«Когда мы говорим об активах и обязательствах Фонда страхования вкладов, следует учитывать, что его активы и имущество складываются из взносов банков. Банки регулярно перечисляют платежи фонду в зависимости от объемов вкладов населения. Подобно любому другому виду страхования, фонд в данном случае выступает в качестве страховщика, так сказать, страховой компании.

Поскольку ADIF страхует вклады, банки определенный процент с этих вложений перечисляют Фонду страхования. Эти средства становятся имуществом фонда, и если завтра какая-то финансовая структура обанкротится и закроется, фонд выплачивает компенации по вкладам из собственных средств. После свои расходы на компенсацию вкладов ADIF возвращает из имущества ликвидируемой им финансовой структуры. Если же имуещства не хватает, фактически фонд по таким банкам оказывается в убытке. Такое мы наблюдали в процессе ликвидации Bank Standard и Texnikabank, где фонд не может вернуть деньги, или же может, но частично».

Текущее сокращение активов Фонда страхования вкладов вызвано тем, что в прошлом году обанкротились сразу четыре банка — AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank.

«Поскольку эти банки закрылись, фонду, естественно, пришлось очень сильно потратиться, — заметил эксперт. – Пока ADIF не вернул себе понесенные расходы. Проще говоря, компенсировав вклады по этим банкам, фонд пока не забрал свои деньги, поскольку не было реализации имущества этих банков, либо же плохо возвращаются кредиты. Активы потрачены, а расходы не возмещены. И это вполне нормальный рабочий процесс для Фонда страхования. Когда банки закрываются, его активы падают, но потом постепенно восстанавливаются, когда фонд возвращает потраченное. Если, конечно, оставить за скобками такие финансовые структуры, как Bank Standard и Texnikabank, когда помогает и государство в лице Центробанка, выдавая кредиты».