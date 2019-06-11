Если Джулиан Ассанж будет вести себя хорошо, то может выйти на свободу раньше

Нынешний тюремный срок основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа при определенных условиях и хорошем поведении заключенного теоретически может быть сокращен вдвое, заявил на брифинге во вторник главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

«Срок может быть сокращен вдвое, до 25 недель», — сказал Храфнссон, отметив, что пока об этом говорить преждевременно.

| 2019-06-11T15:30:44+00:00 11 июня 2019, 18:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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