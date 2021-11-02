Основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж получил звание почетного члена немецкого ПЕН-центра — объединения писателей, которое выступает за свободу слова. Присвоение «журналисту-расследователю» этого звания связано с обеспокоенностью по поводу состояния здоровья Ассанжа, говорится в сообщении ПЕН-центра, опубликованном во вторник, 2 ноября. Отмечается, что условия его содержания под стражей были охарактеризованы правозащитной организацией Amnesty International как пыточные.

ПЕН-центр назвал «юридический произвол и лишение свободы» Ассанжа «вопиющим нарушением прав человека». «Мы призываем соответствующие органы в Великобритании не выдавать нашего почетного члена Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, где ему грозит заключение сроком до 175 лет, а немедленно и безоговорочно выпустить его из тюрьмы», — заявил вице-президент ПЕН-центра Ральф Нестмайер. По словам Нестмайера, задержание Ассанжа является «политически мотивированным», а потому «неприемлемым и неоправданным». (DW)