Еще одно отравление студенток и опять из БГУ

Как сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана, 3 декабря 2019 года в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Ясамальского района по адресу улица Захида Халилова, 54. За медицинской помощью обратились две 20-летние студентки с жалобой на расстройство кишечника.

У одной из девушек наблюдалось высокое, а у другой — низкое кровяное давление. Их немедленно госпитализировали в Клинический медицинский центр №1. В настоящее время их состояние стабилизировалось.

Корреспондент Ayna.az посетила дом 54 адресу Захида Халилова 54. Однако жители дома информацию о госпитализации проживающих в их здании студенток не подтвердили.

Отметим, что ранее в этом здании было общежитие, затем дом был приватизирован. Сегодня многие квартиры сдаются в аренду студентам различных вузов.

Сотрудники станции скорой и неотложной медицинской помощи №8 подтвердили # вызов по адресу улица Захида Халилова дом №54. «Вызов был связан с отравлением двух студенток. Их разместили в Клинический медицинский центр №1», — сообщили они.

Нашему корреспонденту удалось пройти в палату инфекционного отделения, где находились девушки, назвавшись родственником.

В палате были мать одной из девушек и дежурная медсестра.

По словам Шамамы Мамедовой, другая девушка ее племянница. «Мне только, что сообщили о происшедшем. Я боюсь за свою дочь. Она стала совсем желтой», — сказала она #.

К сожалению, присутствующая при разговоре медсестра не позволила продолжить беседу и потребовала покинуть палату.

«Если у вас есть вопросы, то можете задать их лечащему врачу», — заявила медсестра.

К сожалению, поговорить с врачом не удалось, так как, по словам медперсонала, «рабочий день уже закончился, и он уехал домой».

За последние 10 дней это уже второй случай отравления студенток БГУ …