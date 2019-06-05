ЕС готов помогать Зеленскому в выполнении Минских соглашений

ЕС готов содействовать прогрессу в выполнении Минских договоренностей, заявила в среду в Брюсселе президенту Украины Владимиру Зеленскому глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Высокий представитель и президент обсудили возможные пути продвижения вперед в деле полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, напомнив при этом об ответственности России в этой связи», — говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

Могерини при этом подчеркнула, что «ЕС готов поддержать имплементацию минских соглашений всеми доступными средствами».

«Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной президентом Зеленским цели по инклюзивному подходу к украинским гражданам, проживающим на неподконтрольных территориях Восточной Украины», — отмечается в заявлении.

Глава европейской дипломатии также «подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря, где этим летом ожидаются дополнительные меры при поддержке ЕС».