Эрдоган просит помощи у народа

«Скупайте турецкие лиры». С таким призывом обратился с согражданам Реджеп Тайип Эрдоган в свете рекордного падения курса национальной валюты.

В целом с начала года турецкая лира потеряла больше трети своей стоимости.

«Если у вас под матрасами лежат сбережения в долларах, евро или золоте — идите в банки и меняйте их на турецкую лиру. Это национальная битва«, — призвал президент Турции.

Падение курса нацвалюты Турции связано сразу с несколькими причинами. Главная из них кроется в резко обострившихся отношениях Турции с США из-за отказа властей республики выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, который проходит по делу о причастности к террористической группировке. А также в пересмотре торгово-рыночных отношений между странами. Вашингтон удвоил для Анкары пошлины на импорт стали и алюминия.

Другую причину связывают с рождением новой президентской республики, сконцентрировавшей все рычаги власти в руках Эрдогана, в том числе усиление контроля над денежно-кредитной политикой страны.

Но и без этого экономических проблем в Турции хватает. Все дело в инфляции, из-за слишком быстрого роста экономики, она составляет 16%.

Рекордное ослабление лиры заставило участников рынка опасаться возможности введения Турцией экстренных мер по стабилизации курса национальной валюты. ЦБ страны ограничился предоставлением рынку дополнительной ликвидности.Эрдоган