Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от «Альянса народа» на президентских выборах в 2023 году, заявил глава входящей в альянс Партии национального движения Девлет Бахчели.

Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали «Альянс народа».

«Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и «Альянс народа» также одержит новую победу», — приводит слова Бахчели газета Star.