Эрдоган никак не может смириться с потерей Стамбула

Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) намерена добиться проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле. Об этом заявил во вторник заместитель председателя ПСР Али Ихсан Явуз.

«Мы обратимся к Высшей избирательной комиссии, чтобы выборы в Стамбуле были проведены повторно. Мы подадим особую апелляцию сегодня и сообщим о событиях, которые напрямую повлияли на исход выборов», — сказал он.

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы, в ходе которых избиратели голосовали за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. ПСР впервые с 2002 года уступила на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле.

Апелляции по итогам выборов мэра Стамбула все еще на рассмотрении. Эрдоган заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, оппозиция же указывает, что даже после пересчета голосов результат будет в пользу ее кандидата — Экрема Имамоглу. По предварительным неофициальным данным, он обходит выдвиженца от ПСР — экс-премьера и спикера парламента Бинали Йылдырыма — на 14 тыс. голосов.