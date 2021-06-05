Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия был, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться. Его слова приводит РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что российская сторона первой не предприняла ни одного шага для того, чтобы нанести ущерб существующим отношениям с американской властью.

«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире», — отметил Путин, призвав страну играть стабилизирующую роль.

Президент России также понадеялся, что встреча с американским лидером Джо Байденом, 16 июня в Женеве, пройдет в конструктивном ключе.

Ранее Путин нашел похожие проблемы \у США и СССР, а также высказал мнение, что Соединенные Штаты идут по пути Советского Союза.