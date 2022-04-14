Подбитый, по информации украинского командования, ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва» стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.
Два метких выстрела ракетами «Нептун», закупка которых обошлась Украине в 26 миллионов долларов, нанесли России потери на 750 миллионов долларов.
В 2020 году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 миллиардов рублей, или 363 миллионов долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.
Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления в общей сумме на более чем 1,09 миллиарда долларов.
- Ракетный крейсер «Москва» — 750 миллионов долларов.
- Транспортный самолет Ил-76 – 86 миллионов долларов.
- Большой десантный корабль – 75 миллионов долларов.
- 10 истребителей Су-30СМ — 50 миллионов долларов.
- 20 истребителей-бомбардировщиков – 40 миллионов долларов.
- 3 истребители Су-35 – 32 миллиона долларов.
- Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП – 30 миллионов долларов.
- 10 командирских боевых вертолетов Ка-52 – 16 миллионов долларов.
- Ударный вертолет Ка-50 – 16 миллионов долларов.
- Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» — 14 миллионов долларов.13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере «Москва». Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из «Нептуна».Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на «Москве».
Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.
В 2020 году на «Москве» завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.
24 февраля, в первый день вторжения РФ, ракетный крейсер «Москва» участвовал в атаке на остров Змеиный. Там «русский военный корабль», в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу — символ борьбы Украины.
После того, как ракетный крейсер «Москва» с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Чф РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. (УНИАН)