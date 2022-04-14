Подбитый, по информации украинского командования, ракетами «Нептун» российский крейсер «Москва» стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Два метких выстрела ракетами «Нептун», закупка которых обошлась Украине в 26 миллионов долларов, нанесли России потери на 750 миллионов долларов.

В 2020 году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной «Крымской газеты» указана сумма 30 миллиардов рублей, или 363 миллионов долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления в общей сумме на более чем 1,09 миллиарда долларов.