На полях прошедшей пресс-конференции глава Центробанка Эльман Рустмов признался, что практика безналичных платежей вошла в нашу жизнь не на должном уровне. Хотя в стране нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами.

«Несмотря на то, что в Азербайджане нет проблем с безналичными платежами, население все еще предпочитает расплачиваться наличными деньгами», — заметил он. Работа в этом направлении ведется, и доля безналичных расчетов растет из года в год. Так, по итогам первого полугодия оборот по платежным картам посредством банкоматов и POS-терминалов составил 2,9 млрд. манатов, что на 25,7% выше аналогичного прошлогоднего показатель. Согласно полугодовому обзору платежных систем, опубликованному Центробанком по итогам первого полугодия, на 1 июля текущего года в Азербайджане насчитывалось 10,4 млн. банковских карт.

Примечательность этого факта состоит в том, что наконец-то у каждого среднего азербайджанца оказалось больше одной банковской карты. А вернее, количество банковских карт уже на 260-265 тыс. превышает численность населения страны. На рынке появляются и новые игроки, которые предлагают новые формы безналичных платежей. Только в октябре прошлого года была создана система мгновенных платежей. И за полугодие этой системой было проведено уже 37,4 тыс. операций. А общая сумма этих операций составила 97,9 млн манатов.

Появление таких игроков, как PayPal, Apple Pay, Google Pay, также способствует росту безналичных платежей. Особенно в этом плане отличается MasterCard, ставший цифровым партнером Центробанка. Но темпы этого роста не устраивают Рустамова. «Достигнутые результаты пока не удовлетворяют Центробанк. Нам еще предстоит много работы», — утверждает он.

Как сказал в беседе с # по этому поводу председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов, несмотря на существенные подвижки, безналичные платежи пока еще не применяются повсеместно и по этой причине население вынужденно пользуется наличными деньгами.

Ученый-экономист предложил приглядеться к рынкам, где нет и намека на такую возможность: «Там просто нет кассовых аппаратов и терминалов для безналичных платежей, а потому неудивительно, что граждане расплачиваются по старинке – наличными». Наблюдения показывают, что в сфере мелкого бизнеса торговли и услуг особенно на периферии столицы не используются не только безналичные платежи, но даже обязательные к применению кассовые аппараты, покупателям не выдаются стандартные чеки. На столичных рынках нет и намека на обычные кассы, не говоря уже о такой высокой материи, как оплата банковской картой.

Ко всему прочему, для решения этого вопроса необходимо вести агитационную работу, считает Юсифов: «Объяснить людям, что им дают безналичные расчеты, и почему нужно по мере возможности расплачиваться за покупки и услуги без использования наличных. При этом основная причина предпочтения купюр безналичной оплате, как уже говорилось, заключается в отсутствии повсеместно кассовых аппаратов с терминалом для карт и всей необходимой инфраструктуры для безналичных платежей. Когда эта проблема разрешится, думаю, люди с удовольствием будут производить расчеты посредством банковских карт. Кроме того, существует система стимулирования безналичных расчетов».

Следуя этой логике, говорит Ф.Юсифов, если соответствующая инфраструктура и возможности будут созданы повсеместно, расплачиваться банковской картой будет не просто удобно, но и выгодно, учитывая льготы по НДС применительно к безналичным покупкам, особенно крупным. По свидетельству экономиста, с точки зрения пользы для государства безналичные расчеты способствуют выведению экономики из тени, в частности уменьшая объемы зарплат в конвертах. Что касается преимуществ для населения, то безналичные операции быстрые и удобные.

Ведь одним из главных преимуществ безналичных платежей, будь то банковские карты или иные методы виртуального расчета, является удобство в применении. Отпадает необходимость носить с собой большие суммы денег и при этом всегда есть возможность расплачиваться за необходимую покупку как внутри страны, так и за ее пределами. Нет смысла каждый раз вынимать деньги, разменивать крупные купюры или получать сдачу мелочью. Например, для обладателей банковских карт, совсем не обязательно снимать наличные в банкомате, достаточно произвести оплату исключительно с помощью безналичного расчета—в магазине, за коммунальные или мобильной услуги и т.д.