Когда сегодня главы государств, дипломаты и СМИ говорят о «Палестине», они врут. Это – иллюзия. Нет никакой «Палестины». Есть два региона, заселенных палестинцами, и отдаленных друг от друга на 93 км – сектор Газа и Западный берег Иордана. У них разная история: до 1967 Газа была частью Египта, Западный берег входил в состав Иордании. Жители последнего, куда больше завязаны экономически на Израиль и подвержены его влиянию. Поэтому они сильно отличаются от жителей Газы по уровню жизни, заработку, образованию. Из-за близости Египта, и «благодаря» извечной нищете, в секторе Газа с 1970-х куда большм влиянием пользуется исламский фактор. Не случайно в 2007 г. ХАМАС с легкостью захватил там власть. А на Западном берегу правит светская националистическая организация ФАТХ. Вследствие всех отличий сформировалась и разность в менталитете палестинцев двух этих регионов.

Но создать Палестинское государство хотя бы на Западном берегу в современных условиях невозможно. Во-первых, там палестинские населенные пункты впритык прилегают к еврейским, в том числе крупным, и ни один израильский лидер не решится депортировать оттуда своих соплеменников. Кроме того, палестинские села и города находятся в считанных километрах от городов в международно признанных границах Израиля (1967 г.). Так, от палестинской Калькилии до израильской Кфар-Сабы – 6.8 км. Израильтяне никогда не согласятся на создание Палестинского государства, прилегающего к Тель-авивской агломерации, без железных гарантий, что завтра оттуда не начнут пулять ракетами, как сегодня это делают из сектора Газа.

Когда все настолько перемешано, создание Палестинского государства на Западном берегу может произойти лишь путем договоренностей с Израилем. Но с палестинской стороны заключать их некому. Два последних десятилетия там бессменно правит уже почти синильный 87-летний старик — выпускник еще брежневской эпохи московского Университета дружбы народов, автор работы «Ленин о сионистском движении», воспринимающий реальность категориями прошлого века. Его окружение — старцы чуть помоложе, с многочисленной коррумпированной родней. Палестинская молодежь такое руководство на дух не переносит. Как следствие, ФАТХ уже много лет переживает глубокий кризис лидерства, и постепенно даже на Западном берегу теряет популярность в пользу ХАМАСа — намного более энергичного и куда менее запятнанного в глазах рядовых палестинцев. В свою очередь, значимые фигуры ФАТХа среднего возраста, дожидаясь «смены поколений» в руководстве, вынуждены демонстрировать радикальные антиизраильские взгляды, дабы не утратить свой политический вес в пользу конкурентов-исламистов. В такой ситуации о чем-то договариваться с израильтянами – нереально. Правящим старцам это уже не нужно – лишь бы «досидеть», а для более молодых лидеров – это политическое самоубийство.

Ситуация усугубляется тем, что для Ирана палестинцы — удобный инструмент в конфронтации с Израилем. Тегеран вливает на Западный берег (через Иорданию) немалые средства на усиление ХАМАСа и «Исламского джихада». Чем они сильнее, тем масштабнее идеологическая обработка населения. Соответственно, ФАТХ вынужден все больше «подстраиваться» под исламистов.

На этом фоне строить планы на то, что после уничтожения власти ХАМАСа в секторе Газа там можно будет передать власть Палестинской администрации с Западного берега — очередная иллюзия. Население Газы, которому с 2007 беспрерывно промывали мозги самой радикальной исламской пропагандой, будет воспринимать пришельцев из Рамаллы как почти оккупантов, «пособников сионистов». ХАМАС непременно воспользуется этим в соперничестве с ФАТХом и на Западном берегу. Представители Палестинской администрации это прекрасно осознают, и такая «перспектива» им вообще не интересна.

Так что ожидать объединения двух этих регионов в рамках государства, которое «вот-вот будет создано» — абсолютная иллюзия. Очень многое должно измениться на Ближнем Востоке, чтобы она стала реальностью. (AZfront)