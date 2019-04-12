EMIN: «Вас ждет утонченная и красивая история любви»

Народный артист Азербайджана EMIN заинтриговал поклонников новым проектом, пообещав представить «утонченную и красивую историю любви».

Как сообщает «Зеркало», речь идет о новом клипе певца, в котором он вновь пригласил сняться известную российскую актрису и модель Диану Пожарскую.

Ранее артист снял девушку в своем клипе на песню «Невероятная», а также сделал ее главной героиней художественного фильма «Жара».

На сей раз EMIN экранизировал легендарную композицию Wicked Game американского певца Криса Айзека из его альбома Heart Shaped World 1989 года.

Несмотря на то, что песня вышла в конце 80-х, мировым хитом она стала гораздо позже, после того как Дэвид Линч использовал ее в фильме «Дикие сердцем».

На песню были выпущены многочисленные каверы, в том числе, в исполнении EMINa. И кстати, версия в исполнении азербайджанского певца является одной из самых удачных. Фанаты артиста могли оценить ее в его последнем альбоме «Good Love».

Помимо Пожарской, в клипе снялся звезда сериала «Кухня» Кирилл Ковбас. Съемки клипа проходили в московском ТЦ «Крокус Сити Молл».

«Но это еще не все сюрпризы, которые мы приготовили для вас, так что, следите за новостями!», — сообщил EMIN, анонсируя скорую премьеру клипа.

Между тем, на днях в сети, наконец-то был представлен трейлер романтической комедии «Жара», съемки которой прошли в рамках одноименного музыкального фестиваля в 2018 году.

В фильме снялись самые яркие звезды российского шоу-бизнеса: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Валерия, Тимати, Юлия Барановская, Брендон Стоун и многие другие.

Генеральным продюсером российско-азербайджанского кинопроекта является EMIN, режиссер-постановщик фильма — Дина Штурманова.

Главная героиня картины — Диана Пожарская призналась, что участие в фильме стало для нее бесценным опытом:

«Я постояла на сцене фестиваля «ЖАРА», и не просто, а еще и спела. Для меня это стало сюрпризом. Волнительно, что поклонники писали очень приятные слова поддержки, для меня это важно. Во время съемок на красной дорожке были свои сложности, но мы все преодолели. Было невероятно интересно, мы все с нетерпением ждем премьеру», — сказала актриса.

На данный момент известно, что в широкий прокат фильм выйдет 5 сентября.

Не исключено, что фильм будет представлен на специальном показе гостям фестиваля «ЖАРА», который, напомним, пройдет 25-28 июля. Однако создатели картины пока что не подтверждают эту информацию.