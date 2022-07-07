Елена Зеленская украсила обложку американского журнала Time. На черно-белом фото жена президента предстала с серьезным выражением лица, но в то же время она выглядит очень красиво. Позировала она в своем кабинете на территории Офиса президента, сообщает ТСН.

Зеленская также дала интервью изданию. Статья называется «Ее личная война». Елена рассказала о своем опыте во время войны, о разрушительных последствиях войны для психического здоровья миллионов украинцев, а также о своей работе, направленной на преодоление негативного влияния войны на психологическое здоровье.

«Для страны это может иметь огромные последствия, если после войны мы окажемся с посттравматическим стрессом, который не будет лечиться», — отметила Елена.

Первая леди также сказала, что у многих украинцев термины, где есть слово «психо», вызывают недоверие. Это следствие советского воспитания.

Елена Зеленская не раз появлялась на обложках западных и украинских изданий. В 2019 она вместе с мужем и детьми позировала для обложки украинской версии журнала Vogue.

Первая леди Украины также снималась для Elle и The Guardian.