EMIN поможет детскому дому и семьям, пострадавшим в страшной трагедии

Сегодня в Кемерово состоялся концерт народного артиста Азербайджана EMINa. Зрителей ждет новая программа, оригинальное шоу, полюбившиеся хиты из нового русскоязычного альбома «Неба не боялись», англоязычные песни артиста и множество сюрпризов и подарков.

Как сообщает #, в рамках концерта состоится благотворительная акция «Бумеранг добра», запущенная в предыдущем туре артиста его официальным фан-клубом. В новом туре она приобрела еще больший размах.

«Друзья, сегодня пройдет очень важный для нас концерт. Еще в прошлом году мы приняли решение, что обязательно приедем в Кемерово с благотворительным концертом. Вместе с вами, нашими зрителями, все средства с концерта мы соберем для детского дома «Родник», Кузбасского благотворительного фонда «Детское сердце» и классного парня Влада Цыганова, страдающего редким заболеванием – синдромом Кернса-Сейра. В рамках нашего визита в город мы также встретимся с семьями, которым помогаем вместе с Фондом Муслима Магомаева и Кемеровским Красным Крестом после ужасной трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня». Для меня и моего бэнда это будет особенный концерт, и мы будем очень рады вашей поддержке», — написал EMIN на своей странице в Instagram.