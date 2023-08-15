Глава SpaceX Илон Маск заявил, что собирается протестировать электрокар Tesla, совершив поездку к дому главы Meta Марка Цукерберга в Пало-Альто на территории американского штата Калифорния. Об этом он рассказал в соцсети X (в прошлом Twitter).

«Для тест-драйва системы автопилота Tesla в Пало-Альто я попрошу машину подъехать к дому Цукерберга. Заодно протестирую функцию прямых видеотрансляций в X, чтобы вы могли следить за нашим приключением в режиме реального времени!» — написал миллиардер.

Он также добавил, что намерен позвонить в дверной звонок и пообщаться с Цукербергом. «Если нам повезет, и Цук действительно откроет дверь, то быть драке!» — уточнил Маск.

При этом бизнесмен уверен, что Цукерберг снова ответит, что «с удовольствием подрался бы в любое время, но бла-бла UFC что-то в таком духе».

Представитель Meta ответил изданию Business Insider, что Маск не смог бы встретиться с Цукербергом в ближайшие дни в Калифорнии.

«Марк сейчас путешествует и не находится в Пало-Альто. Кроме того, Марк серьезно относится к этому виду спорта и не собирается драться с кем-то, кто случайно появляется у его двери», — сообщил спикер.