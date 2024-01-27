Президент США Джо Байден запланировал в ближайшие месяцы провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Стороны привержены продолжению контактов по стратегическим каналам связи и договорились создавать дополнительные каналы связи не только на правительственном уровне в обоих направлениях, но и посредством телефонного разговора между двумя лидерами в ближайшие месяцы», — рассказал чиновник.

Источник со стороны американских властей не назвал точную дату, когда состоится разговор. По предварительной информации, беседа Байдена и Си Цзиньпина пройдет весной.