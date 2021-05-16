Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС

Израиль подверг атаке дом лидера политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, здание в результате обстрела было разрушено. При этом неизвестно, находился ли в доме Синвар.

Ранее в субботу, 16 мая, стало известно, что ВВС Израиля атаковали дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халила аль-Хайи, выпустив несколько ракет по жилому дому в районе Эт-Туфах в городе Газа. В результате здание было разрушено. В операции приняли участие разведывательные и боевые самолеты. (Газета.Ру)