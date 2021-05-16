Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС

Израиль подверг атаке дом лидера политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, здание в результате обстрела было разрушено. При этом неизвестно, находился ли в доме Синвар.

Ранее в субботу, 16 мая, стало известно, что ВВС Израиля атаковали дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халила аль-Хайи, выпустив несколько ракет по жилому дому в районе Эт-Туфах в городе Газа. В результате здание было разрушено. В операции приняли участие разведывательные и боевые самолеты. (Газета.Ру)

| 2021-05-16T06:10:23+04:00 16 мая 2021, 09:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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