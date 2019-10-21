Эмин Агаларов: Второго такого президента не будет!

В парке Центра Гейдара Алиева состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню Независимости Азербайджана.

Как сообщает #, в концерте приняли участие популярные звезды азербайджанской эстрады – Роя, Мири Юсиф, ритм группа «Натиг», а также гости из Москвы – наши соотечественники Elman, BahhTee и др.

Сюрпризом вечера стал выход на сцену народного артиста Эмина Агаларова (EMIN), который исполнил несколько песен, в том числе хит «Мой Азербайджан», которая прозвучала в унисон с многочисленными зрителями.

«Я восхищен тем, как процветает наш город и наша страна. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует наш президент! Мы вместе навсегда. Любите нашего президента, потому что второго такого не будет никогда!», — заявил артист со сцены и вызвал громкие аплодисменты.

Концерт посетила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Напомним, что накануне EMIN представил в социальных сетях грандиозный проект «Азербайджан 101», посвященный 101 – летию Азербайджанской Демократической Республики и 28-ой годовщине восстановления государственной независимости Азербайджана — Дню государственной независимости.

«Азербайджан, mən səni sevirəm! Хочу еще раз поздравить всех своих земляков с праздником Дня Независимости Азербайджанской Республики! Где бы мы ни находились — мы всегда думаем и помним о своей родной земле, стенах, близких людях, детстве, родных краях… Азербайджан, спасибо, что всех нас объединяешь! В этом году Республике исполнился 101 год. И от чистого сердца и с самыми теплыми эмоциями мы подготовили этот музыкальный подарок. Спасибо всем за участие!», — прокомментировал EMIN.

В съемках и записи приняло рекордное количество исполнителей — 28 человек, среди которых EMIN, Зульфия Ханбабаева, Юсиф Айвазов, Аббас Багиров, Адалят Шукюров, Азад Шабанов, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Джейхун Зейналов, Ильгар Хаял, Манана Джапаридзе, Раст, Сабир, Самир Багиров, Самра, Тунзаля Агаева, Фаиг Агаев, Айгюн Кязымова, Севда Алекперзаде, Хаям Нисанов, Мири Юсиф, Эльнур Гусейнов, Самир Джафаров, Эльчин Азизов, Натиг Ритм Групу, Мила Майлз, а также молодое и перспективное поколение — Elman, Jony, Ellai, Bahh Tee. Каждый артист с радостью принял участие в проекте.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/Xj7Qza1Agfw

Слова к песне написала Лейла Алиева, режиссером клипа выступил Эмин Мурадов.

27 октября EMIN выступит в Гяндже, в парке Гейдара Алиева.