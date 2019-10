Электронные сигареты обеспечили мышей раком легких

Табачный «дым» от электронных сигарет за год вызвал у 23% лабораторных мышей рак легких. Вдобавок к этому клетки 58% мышей изменились, сделав один шаг к ненормальному делению, характерному для онкологических заболеваний. Результаты своей работы американские ученые опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, информирует ТАСС.

Ставшие популярными в последнее время электронные сигареты, или вейпы – это устройства, которые отдаленно напоминают обычную сигарету. При этом вместо табачного дыма оно производит водяной пар с различными ароматизаторами, среди которых могут быть как «безвредные» фруктовые, так и никотин.

Производители электронных сигарет уверяют в том, что по сравнению с обычным табаком их продукция гораздо безопаснее. Однако ученые не могут подтвердить эти слова, поскольку исследований в этой области недостаточно.