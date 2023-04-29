Курение – одна из наиболее распространенных вредных привычек в мире. Обычные сигареты начали сдавать свои позиции, зато становятся все более популярными электронные сигареты (вейпы) и системы нагревания табака. Многие уверены: они более безопасны. На них переходят заядлые курильщики, желая снизить риски для здоровья, и подсаживается молодежь, которая считает это модным. Такие устройства можно купить повсеместно и их активно рекламируют. Но врачи предупреждают: все они в той или иной степени вредят здоровью.

Некоторые страны настолько обеспокоены масштабами использования таких девайсов, что внедрили или планируют внедрить запреты и ограничения по их использованию. Так, в Украине 20 апреля зарегистрировали законопроект, которым могут запретить оптовую и розничную торговлю и импорт на ароматизированные табачные изделия. В частности, это касается сигарет с капсулами и электронных. Под запрет должны попасть, в частности, IQOS и GLO. А все из-за того, что в этой стране стремительно растет употребление новейших табачных изделий, в том числе и электронных. Табачные изделия со вкусо-ароматическими добавками быстро распространяются среди молодежи 18-29 лет.

В нашей стране увлечение молодежи различными устройствами для вдыхания пара и никотинового аэрозоля также набирает обороты. Их покупают даже несовершеннолетние. В связи с чем возникает вопрос: нужно ли и у нас ужесточать меры в отношении такой продукции?

Экономист Эйюб Керимли заявил, что Азербайджан занимает 13 место в мире по объему выкуренных сигарет на душу населения. И это не радужная картина.

«Только в январе этого года в страну было ввезено табачных изделий почти на 14 миллионов долларов. Это значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная статистика свидетельствует о повышении спроса на такую продукцию, несмотря на то, что цены на нее растут. Неизвестно, какое количество составляют электронные сигареты, но обычно это небольшой процент от общего объема ввозимых табачных изделий. Но в последние годы все больше тех, кто хочет бросить курить, переходят на вейпы. Однако такие устройства в свою очередь вызывают зависимость. Табачные фирмы завозят электронные сигареты, чтобы люди продолжали зависеть от никотина», – сказал Керимли #.

Он напомнил, что в Азербайджане была установлена таможенная пошлина в размере 15% на ввоз каждой электронной сигареты.

«В мире идет тенденция запрета продажи электронных сигарет. Так, в Турции их ввоз и производство запрещены с 2020 года. Причина в том, что их посчитали угрозой общественному здоровью. Нужно ли запрещать продажу таких устройств из-за вреда для здоровья у нас – вопрос к медикам. Но, как показывает опыт той же Турции, запрет приведет к тому, что на рынке станет больше контрафактной продукции такого рода, в основном через электронные продажи. И бороться с этим сложно. Не думаю, что в обозримом будущем в Азербайджане будет введен такой запрет», – резюмировал экономист.

Врач-терапевт Заур Оруджев подчеркнул, что как медик он является противником любого курения.

«Что касается электронных сигарет, то не видел исследований, которые бы доказывали, что они более вредные, чем обычные сигареты. Запрет только электронных сигарет был бы нелогичным. По поводу того, что ими часто увлекаются подростки, могу сказать следующее: надо не столько принимать новые законы в связи с этим, сколько следить за исполнением существующих. Почему в торговых точках, торгующих таким товаром, не проводятся рейды, контрольные закупки, которые бы выявляли продавцов- нарушителей? Чем заняты наши надзорные органы, если дети с легкостью могут купить сигареты и алкоголь?», – отметил он.

Напомним, что в Азербайджане с 2017 года действует закон о «Об ограничении потребления табачных изделий», и он касается не только классических сигарет, но и кальяна, а также электронных сигарет. В частности, перечисляется список мест, где их использование запрещено, и, конечно, то, что их нельзя продавать несовершеннолетним. Нельзя, но продают. К тому же, запрещена реклама такой продукции, но и ее можно встретить нередко – открытую и скрытую. А ведь если уже имеющиеся ограничения будут работать, тех, кто пристрастится к вредной привычке, станет гораздо меньше.