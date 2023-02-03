В 2020 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими вызовами, дефицитом газа или отсутствием его доступных поставок, волатильностью цен, турбулентностью рынка.

Об этом в Баку на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

По его словам, «эти вызовы требуют выработки комплексной политики и изменений в нормативно-правовых базах» (стран – ред.).

«Гарантии доступности каспийского газа для европейского рынка, представленные Азербайджаном и лично президентом Алиевым, обеспечили столь необходимую стабильность и предсказуемость на очень напряженном для рынков этапе», — подчеркнул Йоханнис.