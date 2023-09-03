Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты. Об этом она заявила в эфире телеканала RTL.

«Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puff», — сказала Борн. По ее словам, эти устройства «формируют плохие привычки у молодежи».

Такие электронные сигареты заправляются заводским способом жидкостью, содержащей от 0 до 20 мг/мл никотина. Этого хватает на несколько сотен затяжек, после чего устройство выбрасывают.

«Иногда говорится, что в таких электронных сигаретах нет никотина, однако они формируют привычку курения у молодых людей, после которой они переходят к потреблению табака. Это необходимо остановить», — отметила глава правительства.