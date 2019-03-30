Эльчин Гулиев проверил боеготовность пограничных пунктов на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую готовность погранично- боевых пунктов пограничного отряда «Газах» пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенных на границе с Арменией.

В рамках визита состоялись встречи с представителями местной общественности, была выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказанную пограничникам в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

В рамках визита начальник и другие должностные лица ГПС выразили соболезнования родителям военнослужащего Азербайджанской Армии Эллезова Эллеза Аледдин оглы, погибшего в результате обстрела противником позиций азербайджанских подразделений 26 марта на Физулинском направлении фронта.

| 2019-03-30T13:28:38+00:00 30 марта 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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