Джокеры повсюду: в США боятся, а в Баку устроили сразу два грандиозных показа

«Фильм – манифест», «Баллада о неприятных лекарствах», «Бенефис Хоакина Феникса», — сегодня в США выходит драма «Джокер».

В Баку фильм, претендующий на статус главного кинособытия года с большим успехом представили на несколько дней раньше американской премьеры: закрытые показы прошли в двух самых популярных кинотеатрах – CinemaPlus и Park Cinema.

Сначала «Джокер» показали в CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall.

Как сообщила # пиар-менеджер киносети Нармин Гасанова, команда CinemaPlus работала над шоу программой к фильму более двух месяцев.

Результат оправдал все ожидания киноманов. В начале мероприятия гостей радовали яркие развлечения, такие как спинер 360, «волшебное зеркало», яркие декорации, связанные с тематикой фильма, фуршет, напитки и зажигательная музыка. Когда гости расслабились и окунулись в дружескую атмосферу мероприятия, неожиданно нагрянули четыре неизвестных гостя в образах главного героя — Джокера. Словом, гости повеселились на славу.

Хотя премьеры фильмов о Джокере не всегда заканчивались столь благополучно. Трагический инцидент произошел в 2012 году на премьере картины «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в американском штате Колорадо. Тогда некий 24-летний Джеймс Холмс в форме спецназовца убил в кинозале 12 человек и ранил порядка семидесяти.

Не удивительно, что накануне премьеры нового «Джокера» в США усиливают меры безопасности. Здесь до сих пор бытует мнение, что сюжет картины способен послужить причиной обострения ментальных заболеваний у имеющих доступ к огнестрельному оружию, которое в Америке, как известно, очень легко достать.

После тревожных звонков зрителей, опасающихся повторения трагедии семилетней давности, улицы вокруг кинотеатров патрулируют, военным разосланы инструкции на случай чрезвычайной ситуации.

СМИ сообщили, что в кинозалах будут дежурить полицейские в штатском.

Благо, в Азербайджане все спокойно и вторую в стране, причем не менее грандиозную вечеринку в честь выхода на экраны долгожданного фильма устроили в Park Cinema Flame Towers.

Для гостей также была организован фуршет, играла музыка, да и шоу программа отличилась своим размахом и зрелищностью.

За час до сеанса перед гостями «ожили» четыре разных «Джокера» в исполнении Джека Николсона, Хита Леджера, Джареда Лето и, наконец, Хоакина Феникса. Каждый из «злодеев» представил сценку из фильма со своим участием. Напомним, что ранее зрители видели Джокера в исполнении перечисленных звезд, каждый из которых привносил в образ свое видение.

Пиар – менеджер киносети Рустам Фаталлиев сообщил #, что первые сеансы «Джокера» в Азербайджане прошли именно в Park Cinema.

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» уже получил «Золотого льва» на 76-м Венецианском кинофестивале. История начинается в Готэме в начале восьмидесятых. Артур Флэк, будущий Джокер, живет ничем ни примечательной жизнью и мечтает прославиться в качестве стенд-ап комика. Мать с детства учила Артура смотреть на мир с улыбкой, однако теперь она тяжело больна, а в жизни самого Флэка есть лишь сплошные неудачи, депрессивные мысли, насмешки и полное безразличие окружающих.

В качестве протеста против всего мира, в том числе действий богача Томаса Уэйна, на которого всю жизнь проработала его мать, Флэк совершает череду поступков, и те делают из него нового человека – анархиста Джокера. Он вдохновляет людей, уставших жить под гнетом богачей, на бунт. Артур решает, что мир заслужил от него не счастливую улыбку, а зловещую ухмылку.

Кинокритики характеризуют ленту Филлипса самым противоречивым образом: одни — как воспевание анархии, другие — как осуждение мирового хаоса. Консерваторы считают, что главный герой являет собой опасность революции.

В США «Джокера» пытались запретить не только потому, что кто-то мог бы начать стрельбу во время премьеры. Но еще и по той причине, что герой Хоакина Феникса, лишь надев маску зла, превращается из несчастного психбольного в харизматичного преступника. Теперь его шутки попадают в цель – и эта цель абсолютно мертва.

На западе считают, что фильм только поначалу кажется историей фрика, который окончательно тронулся и превратился в монстра. «На самом деле это притча про маленького человека, униженного и оскорбленного, каких миллионы. Он чувствует себя бесправным, но не хочет больше этого терпеть и начинает мстить», — цитируют журналисты эти высказывания.

В любом случае, киноманы всего мира, и в том числе в Азербайджане, в один голос пророчат Хоакину Фениксу «Оскар» за великолепное исполнение своей роли.

А оно – без всякого сомнения, заслуживает всячески похвал и служит поводом номер один для похода на просмотр фильма.

Тем более, что режиссер «Джокера» уже сообщил прессе, что у его фильма не будет продолжения. Ведь самое интересное он уже показал.