Два разных «волка»

Сегодня, как никогда раньше, в Турции обострилась борьба между двумя политическими блоками. По одну сторону баррикад — Партия справедливости и развития (AKP) и Партия националистического движения (MHP), по другую – Народно-демократическая партия (CHP) и Хорошая партия (İyi Parti). Турки все больше начинают тяготеть ко второму лагерю.

Едва улеглись бурные обсуждения результатов прошедших в конце марта муниципальных выборов, как они вновь вспыхнули с новой силой. Сами по себе эти выборы стали архиважными для турецкого общества. AKP сенсационно уступила республиканцам Стамбул, Анкару и, традиционно, Измир. Несмотря на то, что MHP объединилась с АКР в борьбе за электорат, это не дало им хоть какого-либо преимущества в крупных и развитых городах страны. Удачный союз İyi Parti с CHP стал отражением нового роста светских кемалистских настроений в тройке турецких городов за последние 20 лет.

С тех пор как у страны появился сильный крен в сторону ислама благодаря АКP, Турция стала сдавать свои демократические позиции. С одной стороны, АКП помогала своими социальными реформами экономике Турции, а с другой — планомерно усиливала давление на инакомыслящих, на масс медиа и на социальные институты, не говоря уже об откровенных нападках на кемализм и светский образ жизни. Это также отражалось и на внешней политике Турции: например, порча отношений с Израилем и братание с палестинцами и другими ближневосточными соседями. Ко всему прочему, добавился нестабильный курс турецкой лиры из-за риторики на международной арене действующего президента Эрдогана. Турция все больше становилась похожей на Россию, но ее отличало одно: отсутствие давления на ход голосования и невмешательство в исход выборов. Но теперь и этот уровень пройден, как говорится, дно пробито.

Несмотря на всеобщую победу, Эрдоган потребовал пересмотреть результат голосования именно в Стамбуле, где АКП проиграла Экрему Имамоглу от республиканцев. Ровно через 5 недель после оглашения результатов АКП пытается всеми правдами и неправдами вернуть себе Стамбул, чтобы на вновь назначенных выборах обязательно победил их кандидат. Но эффект от давления на государственный институт дает обратный эффект – турецкую лиру начинает лихорадить. Из-за этого чувство веры у проэрдогановских турков убавляется и они более не хотят голосовать за его партию. Ведь в первую очередь, ощутимый удар наносится по обычной жизни среднестатистического турка, у которого обесценивается зарплата, накопленные средства и вложения. Политическая ситуация в стране медленно умерщвляет лиру, а вместе с ней, и раскочегаренную экономику Турции. Теперь, когда на кону стоит обесценивание национальной валюты не так-то просто выиграть вновь назначенные выборы, при том, что альянс из CHP и İyi Parti уверенно увеличивает количество своих сторонников. Несомненно, после этого трюка с выборами стамбульского мэра их станет еще больше.

Получается, что партии не особо и помог альянс с MHP, где бессменный ее лидер – Девлет Бахчели снова делает ставку на доморощенный национализм, плюс к тому же, с нотками ислама. Молодого Бахчели называли не иначе, как волком, так как он был сосредоточен исключительно на развитии тюркизма. Но со временем он стал очень похож на своего партнера из АКP – противника новшеств и обновлений своей политической платформы. Сами по себе партии также стали похожими друг на друга – во главу угла ставится консерватизм, объединение под тюрко-мусульманским флагом и очень много происторической риторики. Долгие годы в MHP консервировали имидж тюркизма, тщательно оберегая его от изменений. И вот, итогом стало объединение не с прогрессивной партией CHP, а с AKP.

Именно по этой причине из MHP начинают уходить несогласные с новой политикой партии. Покинувшая ряды MHP Мераль Акшенер создает новую партию, назвав ее просто İyi Parti. Настает звездный час тех, кто видит единение национальной турецкой идеи не с исламом, а с республиканскими ценностями, а также кемализмом и европеизмом. İyi parti собрала в нужном количестве полный набор качеств республиканцев и правых и от этого разнообразия они не пострадали, а наоборот, обрели силу. Акшенер демонстративно поддерживает и тюркскую идею, и либеральные начала. Ведь тюркистская философия, отошедшая от религии, спокойно может принимать в свои ряды левые ценности. Мераль не новая фигура на политической арене Турции, а потому ее опыт и знание дела легко помогают ей склонить на свою сторону продвинутых турков. Все громче звучат голоса тех, кто противопоставляет Эрдогану уже не лидера республиканцев – Кемаля Кылычдароглу, а именно Акшенер. Недаром, турецкие СМИ прозвали ее «Ашина» (волчица) за характер и приверженность тюркизму. Еще в далеком 2001 году, будучи членом партии Верный путь (Doğru Yol) она выдвигала инициативу об объединении Азербайджана и Турции по прототипу Евросоюза. Акшенер проповедует тот самый кемалистский тюркизм, от которого в будущем уже не останется и следа у националистов Девлета Бахчели. По ее мнению, идеалы преданы, а идеи попраны во имя набора голосов.

Для İyi Parti особняком стояла партия CHP, которая одна не могла противостоять тандему AKP и MHP, так как ей не хватало голосов от националистов. И тут как нельзя кстати подвернулась Мераль, объединив их усилия воедино.

Теперь Акшенер в тандеме с республиканцами намерена вернуть Турцию обратно на тот путь демократии, с которого страна постепенно сползла за последние десятилетия. Сначала, это будет первым шагом на пути к стабильно развивающейся экономике и укреплению лиры. А после станет естественной для Турции политической директивой, как и было до прихода AKP.