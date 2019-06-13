Дорожное движение больше не будет угрожать памятникам культуры

В Азербайджане внесено новое изменение в закон «О дорожном движении», сообщает в четверг Trend.
Изменение, обсуждавшееся на сегодняшнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, связано с правилами ограничения и запрещения дорожного движения.
Согласно пункту, добавленному в статью 12 закона, дорожное движение может быть ограничено или запрещено в случае, если оно будет создавать угрозу для памятников культурного и исторического значения.
Изменение было вынесено на голосование и принято.