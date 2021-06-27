Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, после обращения Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом 27 июня сообщили в министерстве.

«Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, министерство культуры и информационной политики Украины исключает Киркорова из этого списка», — говорится в сообщении министерства.

Указ о включении Киркорова в черный список назвали утратившим силу. Причины запроса СБУ не указаны.

Ранее в воскресенье стало известно, что Киркорова исключили из черного списка.

24 июня Киркоров попал в перечень лиц представляющих угрозу нацбезопаности Украины из-за выступлений в Крыму. (iz.ru)